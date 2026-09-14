Лихачев сообщил о резкой эскалации со стороны ВСУ вокруг Запорожской АЭС Лихачев: последние месяцы наблюдается резкая эскалация атак ВСУ на ЗАЭС

Москва14 сен Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о резкой эскалации ситуации вокруг Запорожской АЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, с конца апреля в городе-спутнике станции Энергодаре погибли 20 человек.

Лихачев отметил, что удары наносятся не только по самой станции и ее инфраструктуре. По его словам, в Энергодаре целями атак становились жилые дома, медицинские центры, детские сады, школы, магазины, пожарные части и остановки общественного транспорта.

Наблюдаем резкую эскалацию ситуации за последние месяцы на Запорожской АЭС, которая находится на территории РФ и обслуживается гражданами России сказал глава Росатома на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене

Лихачев отметил, что российские атомные станции регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ. По его словам, МАГАТЭ должно не только фиксировать удары по ЗАЭС, но и указывать виновных в произошедшем.

Ранее Лихачев заявил, что киевский режим откровенно встал на путь провоцирования ядерного инцидента на ЗАЭС.