Жители Краматорска и Славянска могут вернуться в Донецк по программе переселения

Пушилин: жители подконтрольных ВСУ городов могут вернуться в Донецк Жители Краматорска и Славянска могут вернуться в Донецк по программе переселения

Москва20 окт Вести.Жители подконтрольных ВСУ городов могут вернуться в Донецк по специальной программе переселения. Об этом ТАСС сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, воспользоваться спецпрограммой могут жители Дружковки, Краматорска и Славянска, а также те, кто уехал в Европу.

Это касается и тех людей, которые еще там находятся, но имеют возможность выхода в интернет, имеют возможность получить данную информацию. Это касается тех людей, которые уже находятся на территории других регионов оставшейся части Украины, которые смогли эвакуироваться каким-то способом, или тех людей, которые находятся в Европе отметил Пушилин

Он добавил, что для участия в программе переселения нужно обратиться в специальный чат-бот и предоставить паспорт, ИНН и документы на недвижимость. Это необходимо для того, чтобы заранее рассчитать число свободных мест в пунктах временного размещения и оперативно решить вопрос с жильем заявителей, если оно будет разрушено или повреждено из-за боев.

Глава ДНР, подчеркнул, что новая программа разработана с учетом опыта прошлых эвакуаций, чтобы минимизировать проблемы с подтверждением прав на имущество.