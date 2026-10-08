Москва8 октВести.Штаб обороны ДНР призвал жителей подконтрольных ВСУ городов эвакуироваться в Донецк, пообещав помочь с жильем.
Жители Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки! Ищите любые способы переезда в Донецк. Дальше будет только хужеговорится в сообщении в Telegram-канале штаба
В штабе уточнили, что для сохранения приоритетного права на получение жилья гражданам необходимо обратиться в чат-бот КДДС.
Отмечается, что специалисты окажут содействие в решении вопросов, связанных с недвижимостью эвакуируемых граждан.