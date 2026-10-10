Москва10 октВести.Telegram остается самым доступным средством связи с соотечественниками, проживающими в оккупированных ВСУ городах ДНР, заявил ТАСС глава региона Денис Пушинил.
Так он прокомментировал разработанную для мирных жителей специальную программу переселения.
В настоящее время Telegram является наиболее доступным и понятным средством связи с нашими соотечественниками, проживающими в оккупированных городахсказал Пушилин
Ранее штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки, подконтрольных ВСУ, эвакуироваться в Донецк, пообещав помочь с жильем. Как уточняли в штабе, для сохранения приоритетного права на получение жилья граждане должны обратиться в чат-бот КДДС