Пушилин: Telegram - самая доступная связь с оккупированными ВСУ городами в ДНР

Пушилин: Telegram самый доступный для связи с оккупированными ВСУ городами ДНР Пушилин: Telegram - самая доступная связь с оккупированными ВСУ городами в ДНР

Москва10 окт Вести.Telegram остается самым доступным средством связи с соотечественниками, проживающими в оккупированных ВСУ городах ДНР, заявил ТАСС глава региона Денис Пушинил.

Так он прокомментировал разработанную для мирных жителей специальную программу переселения.

В настоящее время Telegram является наиболее доступным и понятным средством связи с нашими соотечественниками, проживающими в оккупированных городах сказал Пушилин

Ранее штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки, подконтрольных ВСУ, эвакуироваться в Донецк, пообещав помочь с жильем. Как уточняли в штабе, для сохранения приоритетного права на получение жилья граждане должны обратиться в чат-бот КДДС