Москва10 октВести.Из оккупированного ВСУ Краматорска уже выехали первые участники спецпрограммы по переселению горожан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дениса Пушилина.
Эта программа предназначена для жителей городов Краматорска, Славянска, Дружковки и Доброполья. Им было предложено эвакуироваться в Донецк.
Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и сейчас находятся в Киевеговорится в сообщении
Вместе с этим Пушилин дал понять, что жители города намерены впоследствии приехать в Донецк.