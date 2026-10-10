Пушилин: некоторые участники спецпрограммы уже выехали из Краматорска

Первые участники спецпрограммы переселения выехали из Краматорска Пушилин: некоторые участники спецпрограммы уже выехали из Краматорска

Москва10 окт Вести.Из оккупированного ВСУ Краматорска уже выехали первые участники спецпрограммы по переселению горожан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Дениса Пушилина.

Эта программа предназначена для жителей городов Краматорска, Славянска, Дружковки и Доброполья. Им было предложено эвакуироваться в Донецк.

Некоторые заявители уже выехали из Краматорска при содействии украинских волонтеров и сейчас находятся в Киеве говорится в сообщении

Вместе с этим Пушилин дал понять, что жители города намерены впоследствии приехать в Донецк.