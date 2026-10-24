Сенатор Синицын дал совет по использованию ИИ для медицинских консультаций Сенатор Синицын: неспециализированные ИИ не подходят для мед. консультаций

Москва24 окт Вести.Многие пациенты используют для медицинских консультаций не специализированные ИИ-модели, верифицированные врачами, а общеязыковые, которые могут ошибаться и придумывать аргументы. Об этом ИС "Вести" рассказал председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Алексей Синицын.

По опросам большое количество пациентов сегодня это делают, только общаются не со специализированными медицинскими моделями, где ответы верифицированы квалифицированными медиками, врачами, а общаются они с моделями общеязыковыми и пытаются получить там ответ. Но мы понимаем, что неспециализированная модель может ошибаться и больше того, есть случаи, когда большая языковая модель придумывает аргументы и придумывает доказательства существования этих аргументов рассказал Синицын

Он добавил, что в случае таких консультаций пациент становится заложником мнения и аргументов этой ИИ-модели.

В такой ситуации пациент становится заложником мнения этой языковой модели. Необходимо, конечно, нам вести профилактику в том числе среди пациентов, чтоб пользоваться данными, которые позволяют пользовать современные большие ИИ-модели не всегда правильно, можно с ними сверяться, но потом эти данные необходимо сверить с профессиональным врачом, желательно с тем врачом, у которого они консультируются заявил Синицын

Ранее Синицын подчеркнул, что в случае, если пациент хочет получить от ИИ совет из сферы медицины, лучше использовать специализированные модели искусственного интеллекта.