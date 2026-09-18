Врач Кондрахин: консультации с нейросетью могут привести к неврозу

Врач предупредил, к чему могут привести консультации с ИИ Врач Кондрахин: консультации с нейросетью могут привести к неврозу

Москва18 сен Вести.Консультации с искусственным интеллектом (ИИ) могут привести к эмоциональной зависимости и росту тревожности. Об этом заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин.

По его словам, которые приводит "Абзац", алгоритмы могут выдавать ложную информацию и придумывать несуществующие болезни.

У тревожных людей это (консультации с ИИ. – Прим. ред.) вызывает зависимость и невроз: они ищут болезни каждый день и живут в страхе. Использовать нейросети для постановки диагноза пациентам сейчас точно рано сказал Кондрахин

Эксперт подчеркнул, что попытки следовать советам машины вместо обращения в больницу могут закончиться трагедией. Так, человек при аппендиците может начать лечить обычное отравление, что может привести к перитониту и сепсису.

15 сентября председатель совета Фонда развития цифровой экономики (ФРЦЭ) Герман Клименко заявил, что нейросети не могут ставить себе самостоятельно цели и отходить от заданных программ, так как мораль искусственного интеллекта программируется человеком.