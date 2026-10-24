Финансист рассказал, как накопить 60 миллионов рублей Доцент Щербаченко: накопить 60 млн рублей поможет накопление под сложный процент

Москва24 окт Вести.Россияне могут накопить более 60 миллионов рублей, если каждый месяц будут откладывать 10 тысяч рублей на вклад с капитализацией процентов, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он представил свои экономические расчеты на 40 лет вперед.

При доходности 10% годовых и ежемесячной капитализации процентов взносы по 10 тыс. рублей в месяц за 40 лет превратятся примерно в 63,2 млн рублей, хотя общая сумма взносов составит только 4,8 млн рублей. Главный вывод, который необходимо сделать: регулярность и горизонт важнее разового рывка пояснил финансист

Доцент Щербаченко добавил, что на итоговую сумму накоплений будут влиять комиссии, налоги и инфляция, а также предупредил, что перед накоплением лучше создать себе хотя бы минимальную подушку безопасности и закрыть имеющиеся долги.

Ранее Щербаченко посоветовал россиянам открывать вклады и не спешить с кредитами, пока сохраняется текущая ключевая ставка Банка России.

Советы по накоплению капитала к пенсии 57% не заботящихся о финансовой подушке безопасности россиянам также представил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.