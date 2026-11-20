Россиянам рассказали, как накопить капитал для ребенка к совершеннолетию Экономист Миролюбов предложил открывать банковские вклады в подарок детям

Москва20 ноя Вести.Банковский вклад может стать полезным подарком ребенку и обеспечить ощутимой поддержкой к совершеннолетию. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал экономист Денис Миролюбов.

По словам специалиста, открыть депозит можно даже на новорожденного. Участвовать в формировании накоплений могут и другие члены семьи, в том числе бабушки и дедушки, пополняя счет или оформляя вклад в пользу ребенка, если такую услугу предоставляет банк.

Главное – заранее уточнить, кто сможет распоряжаться деньгами и на каких условиях подчеркнул Миролюбов

Одним из главных преимуществ депозита эксперт назвал начисление процентов. Кроме того, он напомнил, что государственная система страхования вкладов защищает средства в пределах 1,4 млн рублей на одного вкладчика в одном банке.

Вместе с тем Миролюбов призвал учитывать инфляцию и рекомендовал регулярно пересматривать условия вклада и по возможности вносить дополнительные средства. Такой подход, по его оценке, позволит сформировать к совершеннолетию ребенка ощутимый капитал.

Ранее родителям напомнили, какие налоговые вычеты можно получить в России. Такие меры доступны семьям с двумя и более детьми.