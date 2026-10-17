Москва17 окт Вести.Карманные деньги помогают ребенку научиться финансовой грамотности. Об этом заявил эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, советы родителей о финансах имеют большое значение для ребенка. Начать давать детям деньги можно с малого возраста, например, с пяти лет, совершая при этом совместные походы в магазины и делая там покупки.

Стоит показывать, что существуют определенные накопления, депозиты и вклады. Позже можно оформить детскую карту добавил собеседник издания

Эксперт уточнил, что начинать стоит с малых сумм, например, с 1 тыс. рублей раз в неделю, параллельно наблюдая, как ребенок будет тратить средства. Если чадо научилось грамотно и ответственно распоряжаться имеющейся суммой, лимиты можно увеличить. При этом Бархота рекомендует избегать наличных и использовать для карманных денег детскую карту: так можно следить тратами и устанавливать ограничения по суммам.

Очень важно обсуждать с ребенком его финансовое поведение: на что он потратил деньги, чем пожертвовал и что в итоге приобрел. Это необходимо, чтобы у него сформировалась определенная модель покупательского поведения, ориентация на ценники и первоначальные навыки бюджетирования. В дальнейшем можно учиться формировать разные продовольственные корзины добавил экономист

Собеседник издания также предупредил, что устанавливая большой лимит по карте и выдавая крупные суммы наличными, родители "снижают безопасность ребенка", поскольку он может стать мишенью для грабителей или столкнуться с вымогательством.