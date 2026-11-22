Эксперт объяснил, почему нельзя наказывать детей лишением карманных денег Доцент Щербаченко призвал не наказывать детей деньгами

Москва22 ноя Вести.Родителям не стоит лишать детей карманных денег в качестве наказания за плохое поведение или низкие оценки. Об этом NEWS.ru заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт отметил, что финансовую грамотность необходимо закладывать детям еще в школьном возрасте. Важную роль в этом играют повседневные разговоры, практические занятия и личный пример родителей.

В карманных деньгах важна регулярность, их следует выдавать стабильно. Выплата не должна зависеть от оценок, уборки или поведения. Не лишайте карманных средств за проступки сказал он

Щербаченко пояснил, что лишение денег мешает ребенку приобретать навыки управления личными финансами. Если родители считают необходимым ввести систему санкций за нарушения, будет честнее использовать штрафы.

Ранее экономист Денис Миролюбов предложил в качестве подарка детям открывать вклад в банке и регулярно пополнять. По его оценке, это поможет скопить капитал к совершеннолетию ребенка и стать ощутимой поддержкой