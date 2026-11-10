Депутат Говырин: остаток материнского капитала можно получить на счет в банке

Россиянам рассказали, как получить остаток маткапитала на банковский счет Депутат Говырин: остаток материнского капитала можно получить на счет в банке

Москва10 ноя Вести.Остаток материнского капитала можно получить на банковский счет, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

По словам эксперта, материнский капитал в России увеличился на 5,6% с 1 февраля 2026 года. Индексация коснулась не только полной суммы сертификата, но и средств, которые семьи еще не успели использовать. Перерасчет произошел автоматически.

Остаток материнского капитала в размере до 10 тысяч рублей включительно можно получить единовременно на банковский счет. Для этого необходимо подать заявление через "Госуслуги" или МФЦ, указав банковские реквизиты пояснил парламентарий

Говырин также напомнил, что при сохранении полного капитала индексируется весь его размер, а после частичного использования пересчитывается оставшаяся часть. Например, остаток в 100 тыс. рублей после индексации вырос до 105,6 тыс. рублей. Актуальную сумму можно посмотреть в выписке на портале "Госуслуги".

Рассмотрение заявления занимает до пяти рабочих дней. После одобрения средства перечисляют в течение следующих пяти рабочих дней. Полученной суммой семья может распоряжаться по своему усмотрению.

Основную часть материнского капитала по-прежнему разрешается направлять на улучшение жилищных условий, образование детей, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет и другие цели, предусмотренные законодательством.

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