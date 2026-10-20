Юрист рассказала, почему можно столкнуться с отказом в использовании маткапитала Юрист рассказала о проблемах с ипотекой на ИЖС при использовании маткапитала

Москва20 окт Вести.Социальный фонд стал отказывать семьям в использовании материнского капитала для строительства частных домов из-за того, что в выписке из ЕГРН по недвижимости часто отсутствует приписка "для собственных нужд". Подробнее о возникающих трудностях в приобретении жилья рассказала заместитель руководителя юридического департамента федеральной компании "Этажи" Юлия Лукина в интервью информационной службе "Вести".

Изменилось толкование Социальным фондом норм действующего законодательства, а именно Федерального закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Еще 31 июля 2025 года внесены изменения, где указано, что на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию собственного дома должны быть определенные виды разрешенного использования земельного участка. А именно – ведение гражданами садоводства для собственных нужд, индивидуальное жилищное строительство и блокированная жилая застройка. Теперь мы столкнулись с текущей ситуацией, что если вид разрешенного использования земельного участка не тот, который указан в этой норме закона, то будет отказ клиентам в распоряжении материнского капитала заявила Лукина

По ее словам, указанного в законе вида разрешенного использования земельного участка для собственных нужд фактически не существует, из-за чего возникает правовая коллизия.

Хотелось бы обратить внимание, что ведение гражданами садоводства для собственных нужд, такой вид разрешенного использования земельного участка, он не существует по сути. Потому что мы смотрим на приказ Росреестра об утверждении классификаторов видов разрешенного использования земельных участков, и такого вида разрешенного использования земельного участка нет рассказала Лукина

Юрист отметила, что для получения разъяснений и изменения законодательства для решения проблемы компания будет обращаться в вышестоящие органы.