Соцфонд объяснил отказы семьям в использовании маткапитала на постройку домов Соцфонд объяснил отказ в маткапитале на постройку дома припиской в ЕГРН

Москва19 окт Вести.Социальный фонд стал отказывать семьям в использовании материнского капитала для строительства частных домов, пишут "Известия". Как уточняется, отказ приходит из-за того, что в выписке из ЕГРН по недвижимости часто отсутствует приписка "для собственных нужд".

Юристы пояснили, что в земельном праве появился ряд новых формулировок, в соответствии с которыми для получения льготы огородническое или садовое хозяйство должно использоваться именно "для личных нужд".

Семьи с детьми фактически лишились возможности направлять маткапитал на строительство домов: Социальный фонд отказывает в перечислении средств из-за того, что вид разрешенного использования земельного участка в точности не совпадает с тем, что прописан в законе пояснила эксперт Юлия Лукина

Ранее в Соцфонде сообщили, что в 2027 году размер ключевых мер поддержки семей в России будет увеличен. Вcего на поддержку семей с детьми будет направлено 2,2 триллиона рублей.