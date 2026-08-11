Москва11 авгВести.Социальный фонд России сократил средний срок рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала до четырех рабочих дней, сообщили в пресс-службе организации.
В фонде отметили, что оформление маткапитала стало быстрее.
Соцфонд рассматривает заявления на распоряжение средствами в среднем четыре дня. Сам сертификат в большинстве случаев формируется проактивноговорится в сообщении фонда в мессенджере MAX
Если автоматически оформить документ нельзя, специалисты Соцфонда стараются выдать его в максимально короткие сроки, добавили в пресс-службе.
Ранее в Госдуме предупредили, что маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года. Размер прибавки составят на основе уровня инфляции.