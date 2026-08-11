Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на маткапитал до четырех дней

Соцфонд стал быстрее рассматривать заявления на распоряжение маткапиталом Соцфонд сократил срок рассмотрения заявок на маткапитал до четырех дней

Москва11 авг Вести.Социальный фонд России сократил средний срок рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала до четырех рабочих дней, сообщили в пресс-службе организации.

В фонде отметили, что оформление маткапитала стало быстрее.

Соцфонд рассматривает заявления на распоряжение средствами в среднем четыре дня. Сам сертификат в большинстве случаев формируется проактивно говорится в сообщении фонда в мессенджере MAX

Если автоматически оформить документ нельзя, специалисты Соцфонда стараются выдать его в максимально короткие сроки, добавили в пресс-службе.

Ранее в Госдуме предупредили, что маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года. Размер прибавки составят на основе уровня инфляции.