Москва11 авгВести.Социальный фонд России сократил средний срок рассмотрения заявлений на распоряжение средствами материнского капитала до четырех рабочих дней, сообщили в пресс-службе организации.

В фонде отметили, что оформление маткапитала стало быстрее.

Соцфонд рассматривает заявления на распоряжение средствами в среднем четыре дня. Сам сертификат в большинстве случаев формируется проактивно

говорится в сообщении фонда в мессенджере MAX

Если автоматически оформить документ нельзя, специалисты Соцфонда стараются выдать его в максимально короткие сроки, добавили в пресс-службе.

Ранее в Госдуме предупредили, что маткапитал будет проиндексирован с 1 февраля 2027 года. Размер прибавки составят на основе уровня инфляции.