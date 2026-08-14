Депутат Буцкая: право на маткапитал не должно возникать у вчерашних иностранцев

В ГД предложили ввести ценз оседлости для получения маткапитала Депутат Буцкая: право на маткапитал не должно возникать у вчерашних иностранцев

Москва14 авг Вести.Иностранные граждане должны получать право на материнский капитал спустя несколько лет после получения гражданства, заявила в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Уже неоднократно поднимался вопрос ценза оседлости при выдаче материнского капитала. Все такие большие меры поддержки желательно должны иметь единый подход отметила законотворец

Исключением, по ее словам, должны стать семьи вернувшихся на родину соотечественников и религиозные семьи.

Ранее правительство России закрепило норму, согласно которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только спустя пять лет после вступления в гражданство. Изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Требование о пятилетнем периоде не распространяется на тех, кто получил гражданство по рождению или в результате признания гражданином (это в том числе жители Донбасса и Новороссии), на участников программы по переселению соотечественников, бойцов СВО и членов их семей.