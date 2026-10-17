Москва17 октВести.В 2027 году размер ключевых мер поддержки семей в России будет увеличен. Об этом заявили в Соцфонде.
Уточняется, что речь идет о едином пособии, маткапитале и ежегодной семейной выплате для работающих родителей с двумя и более детьми.
В следующем году увеличатся размеры ключевых мер поддержки для семейотмечается на сайте Соцфонда
Подчеркивается, что всего на поддержку семей с детьми в 2027 году будет направлено 2,2 трлн рублей.
8 октября сообщалось, что в России 227 предприятий из различных отраслей установили единовременные выплаты сотрудникам в размере 1 миллиона рублей при рождении ребенка.