В Соцфонде анонсировали увеличение ключевых мер поддержки семей в 2027 году

В Соцфонде России рассказали об увеличении ключевых мер поддержки семей В Соцфонде анонсировали увеличение ключевых мер поддержки семей в 2027 году

Москва17 окт Вести.В 2027 году размер ключевых мер поддержки семей в России будет увеличен. Об этом заявили в Соцфонде.

Уточняется, что речь идет о едином пособии, маткапитале и ежегодной семейной выплате для работающих родителей с двумя и более детьми.

В следующем году увеличатся размеры ключевых мер поддержки для семей отмечается на сайте Соцфонда

Подчеркивается, что всего на поддержку семей с детьми в 2027 году будет направлено 2,2 трлн рублей.

8 октября сообщалось, что в России 227 предприятий из различных отраслей установили единовременные выплаты сотрудникам в размере 1 миллиона рублей при рождении ребенка.