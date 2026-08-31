Аналитик Блинкова: в ряде субъектов маткапитал можно тратить на покупку участка

Аналитик рассказала, чем отличается региональный маткапитал от федерального Аналитик Блинкова: в ряде субъектов маткапитал можно тратить на покупку участка

Москва31 авг Вести.Помимо федерального материнского капитала, во многих субъектах России действует региональный маткапитал, и в ряде регионов его можно потратить на покупку участка. Об этом заявила эксперт "Народного фронта" Ирина Блинкова в комментарии RT.

По ее словам, субъекты сами разрабатывают нормативно-правовую базу для регионального маткапитала, полностью определяют размер суммы, порядок оформления, сроки и разрешенные направления расходования денег.

В отличие от федерального, в ряде субъектов региональный капитал разрешено тратить напрямую на покупку земельных участков рассказала Блинкова

При этом аналитик уточнила, что на местном уровне могут вводиться дополнительные условия получения регионального маткапитала.

Блинкова уточнила, что тот маткапитал, который предоставляется за счет средств федерального бюджета, имеет строго целевое назначение, его можно потратить только на приобретение, строительство или реконструкцию жилого помещения.

Собеседница журналистов подытожила, что для получения подробной информации следует обращаться в органы социальной защиты населения по месту проживания.

Ранее в Госдуме напомнили о сроке очередной индексации маткапитала.