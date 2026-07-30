Маткапитал можно направить на обучение детей вождению, рассказали в Роскачестве Эксперт: маткапитал можно использовать для оплаты обучения детей в автошколе

Москва30 июл Вести.Средства материнского капитала можно направить не только на покупку жилья или оплату обучения в вузе, но и на ряд других образовательных целей. Об этом RT рассказал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

По его словам, маткапитал можно использовать для оплаты обучения в автошколе любого из детей в семье, независимо от того, на кого оформлен сертификат. При этом автошкола должна иметь лицензию на образовательную деятельность, а возраст ученика на момент начала занятий должен составлять от 16 до 25 лет.

Кроме того, средства маткапитала можно направить на оплату дополнительного образования, в том числе занятий с репетиторами.

Оплатить можно занятия с репетитором, имеющим статус индивидуального предпринимателя, а также курсы иностранных языков, уроки творчества и спортивные секции. Аналогично обучению в автошколе, маткапитал можно направить, только если у организации или индивидуального предпринимателя есть лицензия на образовательную деятельность сказал Поздняков

Материнским капиталом также можно оплатить проживание студента в общежитии образовательной организации, включая коммунальные услуги. При этом использовать средства для оплаты аренды квартиры нельзя.

Эксперт напомнил, что во всех подобных случаях в договоре необходимо указать, что оплата производится средствами материнского капитала.

Ранее сообщалось, что маткапитал будет проиндексирован 1 февраля 2027 года после подсчета уровня фактической инфляции 2026 года.