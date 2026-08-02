В Госдуме рассказали, почему изменили характер взаимодействия с малым бизнесом Школкина рассказала об изменениях взаимодействия малого бизнеса с властью

Москва2 авг Вести.Российские малые предприятия будут работать с государственными учреждениями по новым правилами. Это связано с упрощением закупочных процедур для регионов. Об этом заявила ИС "Вести" первый зампредседателя Комитета по экономической политике Надежда Школкина.

Так, для малого и среднего предпринимательства увеличились лимиты на закупки в секторе государственных и муниципальных закупок . Кроме того, предприниматели выступили за повышение лимитов в закупках с государственными компаниями, отметила она.

Для малых предприятий изменится само взаимодействие с государством. Во-первых, упрощается процедура. Посмотрим с точки зрения малого и среднего бизнеса. У нас есть форма закупок, как у единого поставщика. Любое государственное учреждение может закупить продукцию напрямую. Годовой объем небольшой - до двух миллионов рублей. Но вместе с тем мы даем возможность в рамках даже этой закупки заключать сразу несколько контрактов… Законопроект позволяет заменять товар на однородный с аналогичными характеристиками, корректировать цену и объем, а также менять место происхождения товара. Это относится к контрактам в целом и у единого заказчика, с обязательным соблюдением защитных мер для отечественного производителя сказала Школкина

В Госдуме РФ приняли закон об упрощении закупочных процедур для регионов 23 июля. В нижней палате парламента также предложили ввести "материнскую зарплату".