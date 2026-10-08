Котяков: размер маткапитала в 2027 году увеличится на 6,8%

Размер маткапитала увеличится на уровень инфляции Котяков: размер маткапитала в 2027 году увеличится на 6,8%

Москва8 окт Вести.Размер материнского капитала с 1 февраля 2027 года увеличится на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, выступая на XI Всероссийская неделя охраны труда.

Размер материнского капитала увеличится на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции с 1 февраля 2027 года сообщил министр

Также Котяков заявил, что маткапитал на второго ребенка в 2027 году превысит 1 миллион рублей – при условии, что семья не получала деньги за первенца.

Ранее Антон Котяков сообщал, что в 2027 году размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 778,5 тысячи рублей.

XI Всероссийская неделя охраны труда проходит с 7 по 10 октября 2026 года на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Главная тема форума - "Социально ориентированные технологии - инструмент достижения национальных целей".