Москва23 окт Вести.При сохранении Банком России ключевой ставки на уровне 14% россиянам стоит открывать вклады и не спешить с кредитами, заявил KP.RU доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Он пояснил, что в текущей ситуации ставки по вкладам сохранятся в текущем диапазоне - 11,75-13% в десяти самых крупных банках, и средняя максимальная - на уровне 12,95%.

Поэтому сейчас вкладчикам желательно фиксировать текущие высокие ставки, пока они двузначные: короткие вклады на 3-6 месяцев дают максимальный процент и ликвидность; "лестница вкладов" - один вклад на 3-6 месяцев, второй на более длинный срок со средствами, которые быстро не понадобятся; заранее просчитать доходность по разным вкладам и выбирать исходя из собственной финансовой цели рассказал финансист

Что касается кредитов, то ждать снижения ставок по ним в октябре не стоит, считает Щербаченко. Брать кредиты сейчас стоит только при острой необходимости, а крупные покупки делать либо в декабре, либо в 2027 году, когда ключевая ставка снизится. Не лишним будет также заранее просчитать полную стоимость расходов на покупку и оплату процентов, подытожил он.

Ранее генеральный директор "Пенсионной платформы" Дмитрий Малкин рассказал, что проценты по банковским вкладам в некоторых случаях могут стать причиной уменьшения или отказа в мерах соцподдержки для пенсионеров.