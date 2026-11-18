Москва18 ноя Вести.Грамотное планирование собственного бюджета позволит накопить деньги. Об этом в беседе с RT рассказала ассистент кафедры финансов, учета и аудита экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.

Эксперт посоветовала провести эксперимент и в течение двух месяцев вести подробный учет всех доходов и расходов. После проведения эксперимента важно проанализировать свои расходы и распределить их на две категории: обязательные и дополнительные, добавила Мамедова.

Следующим шагом, по ее словам, является планирование бюджета с четким представлением о том, какая минимальная сумма нужна для жизни, а какую можно отложить.

Вместо размытого представления о собственном бюджете, которое возникает, когда мы держим все цифры в голове, у вас появится четкая и понятная финансовая картина. А если ваши доходы не покрывают даже обязательных расходов, стоит задуматься о поиске дополнительных источников дохода сказала Мамедова

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко объяснил, что повседневные мелкие расходы являются главным препятствием для формирования накоплений.