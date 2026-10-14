Эксперт: молодежь обычно не диверсифицирует накопления Эксперт Маслюкова: молодежь обычно не диверсифицирует накопления

Москва14 окт Вести.Молодые россияне обычно не диверсифицируют накопления. Чаще всего они хранят деньги на банковских вкладах и счетах, заявила NEWS.ru директор департамента продаж ГК "Гранель" Лариса Маслюкова.

Агентство приводит данные Национального агентства финансовых исследований, согласно которым весной сбережения в той или иной форме имели 73% россиян в возрасте от 18 до 35 лет.

46% из них хранят сбережения на банковских вкладах и не распределяют деньги между разными инструментами. Еще 17% предпочитают наличные, а столько же вкладываются в акции и облигации.

По данным "Сбера", среди молодежи, у которой вообще есть накопления, вклады и депозиты использует 81% опрошенных пояснила Маслюкова

По ее словам, выбор одного финансового инструмента во многом связан с возрастом и финансовыми возможностями. Молодые люди зачастую только начинают формировать накопления и сосредоточены на достижении конкретной цели.

Этот вопрос не финансовой грамотности, а этапов жизни. В среднем возрасте уже есть и вклад, и квартира в ипотеке, и, возможно, инвестиционный портфель. В 18–25 лет чаще имеется только вклад и цель — накопить хоть на что-то. Распределять попросту нечего, резюмировала Лариса Маслюкова.