Москва14 октВести.Молодые россияне обычно не диверсифицируют накопления. Чаще всего они хранят деньги на банковских вкладах и счетах, заявила NEWS.ru директор департамента продаж ГК "Гранель" Лариса Маслюкова.
Агентство приводит данные Национального агентства финансовых исследований, согласно которым весной сбережения в той или иной форме имели 73% россиян в возрасте от 18 до 35 лет.
46% из них хранят сбережения на банковских вкладах и не распределяют деньги между разными инструментами. Еще 17% предпочитают наличные, а столько же вкладываются в акции и облигации.
По данным "Сбера", среди молодежи, у которой вообще есть накопления, вклады и депозиты использует 81% опрошенныхпояснила Маслюкова
По ее словам, выбор одного финансового инструмента во многом связан с возрастом и финансовыми возможностями. Молодые люди зачастую только начинают формировать накопления и сосредоточены на достижении конкретной цели.
Этот вопрос не финансовой грамотности, а этапов жизни. В среднем возрасте уже есть и вклад, и квартира в ипотеке, и, возможно, инвестиционный портфель. В 18–25 лет чаще имеется только вклад и цель — накопить хоть на что-то. Распределять попросту нечего, резюмировала Лариса Маслюкова.