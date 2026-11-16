Больше половины россиян старше 35 не планируют крупные траты до конца года

Россияне рассказали, как планируют крупные покупки Больше половины россиян старше 35 не планируют крупные траты до конца года

Москва16 ноя Вести.58% россиян старше 35 лет, прошедших опрос в социальной сети "Одноклассники", не планируют совершать крупные покупки до конца года. Результатами исследования поделилась пресс-служба компании.

Выяснилось, что до конца 2026 года 17% респондентов хотят приобрести что-то дорогостоящее, определились с выбором и откладывают деньги, 13% еще не выбрали на что копить, а еще 13% уже совершили желанную покупку.

Чаще всего россияне тратят крупные суммы на подарки к праздникам (19%) и на здоровье (19%). Также в число популярных категорий вошли сезонная одежда и обувь (17%), бытовая техника (11%) и мебель (11%).

Ранее аналитики раскрыли, что россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 11 тысяч рублей. Однако чаще всего речь идет о покупках на сумму в диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей.