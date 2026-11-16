Москва16 нояВести.58% россиян старше 35 лет, прошедших опрос в социальной сети "Одноклассники", не планируют совершать крупные покупки до конца года. Результатами исследования поделилась пресс-служба компании.
Выяснилось, что до конца 2026 года 17% респондентов хотят приобрести что-то дорогостоящее, определились с выбором и откладывают деньги, 13% еще не выбрали на что копить, а еще 13% уже совершили желанную покупку.
Чаще всего россияне тратят крупные суммы на подарки к праздникам (19%) и на здоровье (19%). Также в число популярных категорий вошли сезонная одежда и обувь (17%), бытовая техника (11%) и мебель (11%).
Ранее аналитики раскрыли, что россияне в среднем планируют потратить на новогодние подарки около 11 тысяч рублей. Однако чаще всего речь идет о покупках на сумму в диапазоне от пяти до десяти тысяч рублей.