Аналитики узнали, сколько денег россияне готовы потратить на новогодние подарки Аналитики: россияне потратят на новогодние подарки в среднем 11 тыс. рублей

Москва13 ноя Вести.В среднем россияне планируют потратить на новогодние подарки 11 тыс. рублей. Это следует из результатов опроса сервисов "Авито Товары" и "Авито Рекламы", данные из которых приводит RT.

По данным аналитиков, 17% респондентов при покупке подарков хотят уложиться в 3 тыс. рублей, 23% – в сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Еще 26% готовы потратить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 16% – от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. 10% закладывают бюджет от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а 7% – еще больше говорится в документе

Россиян также спросили, какие подарки они собираются покупать. Своим близким опрошенные планируют дарить в основном сладости и шоколадные наборы (36%), новогодние сувениры (35%), а также средства для ухода за телом (21%). В топ-5 презентов также вошли подарочные сертификаты (20%), чайные и кофейные наборы (20%).

При этом сами россияне не хотели бы получить в подарок носки (29%). Также в антирейтинге – блокноты, ежедневники и прочая канцелярия (25%), настольные игры, пазлы и конструкторы (18%), а также ароматические свечи и диффузоры (18%) добавили аналитики

Каждый пятый молодой человек не хотел бы получить в подарок книгу, а люди в возрасте старше 65 лет не будут рады посуде (23%).