Молодые россияне чаще используют ноябрьские распродажи для более дорогих покупок Россияне 20-29 лет используют ноябрьские распродажи для покупки дорогих товаров

Москва11 ноя Вести.Россияне в возрасте 20-29 лет в два раза чаще используют ноябрьские распродажи для приобретения более дорогих и функциональных товаров. Это следует из результатов исследования Media Instinct Group и Profi Online Research.

Среди респондентов 20-29 лет 12% во время прошлых ноябрьских распродаж покупали более дорогую, качественную или функциональную версию товара. Это более чем вдвое превышает показатель возрастной группы 50-60 лет (5%) цитирует ТАСС итоги исследования

При этом, по словам аналитиков, именно покупатели в возрасте 50-60 лет чаще проверяют достоверность скидок – 23% против 18% среди молодежи.

Также исследование показало, что ноябрьские распродажи становятся способом перераспределения бюджета для части молодых покупателей. Так, 31% респондентов 20-29 лет, совершавших покупки в этот период, отметили, что их общие расходы практически не меняются, поскольку они переносят на последний месяц осени покупки из последующих месяцев. В частности, речь идет о приобретении одежды, обуви и аксессуаров.

Нередко молодежь использует ноябрьские скидки и для приобретения услуг. 51% респондентов в возрасте 20-29 лет считают этот период подходящим для покупки путешествий, авиабилетов, туров и отелей. Среди потребителей 50-60 лет таких 34%. Для онлайн-обучения, подписок и цифровых услуг показатели составили 49% и 34% соответственно.