Пользователи старшего возраста чаще всего покупают в интернете одежду и обувь

"Одноклассники" выяснили, что чаще всего покупают пенсионеры в интернете Пользователи старшего возраста чаще всего покупают в интернете одежду и обувь

Москва27 авг Вести.Аудитория в возрасте от 50 лет чаще всего в интернете покупает одежду и обувь, а на втором месте – товары для дома и ремонта. Об этом стало известно в ходе исследования покупательских привычек пользователей социальной сети "Одноклассники". Результаты опубликовала пресс-служба сервиса.

Почти три четверти опрошенных поделились, что делают покупки онлайн, а 46% из них делают это на регулярной основе.

Чаще всего пользователи заказывают одежду и обувь (23%) и товары для дома и ремонта (21%). Далее идут товары для здоровья (12%), косметика и уход (11%), продукты питания (11%) и техника (11%) говорится в сообщении

Половина респондентов ищет покупки на маркетплейсах, а 13% участников опроса признались, что чаще узнают о товарах из социальных сетей.

Ранее взрослых россиян предупредили о том, что в преддверии 1 сентября они могут стать жертвами мошенников, которые маскируют фишинговые сайты под площадки с распродажей одежды для школьников.