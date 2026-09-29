33% россиян делают покупки к Новому году заранее Опрос KP.RU: треть россиян начинает закупаться к Новому году уже осенью

Москва29 сен Вести.Треть россиян приступает к новогодним покупкам уже осенью, выяснил опрос портала KP.RU, проведенный среди подписчиков в социальных сетях и мессенджере Telegram. Всего в исследовании приняли участие 821 человек.

33% опрошенных заявили, что совершают покупки заранее. Участники отметили, что подход зависит от конкретных потребностей.

Один из респондентов поделился, что его семья всегда закупает все заранее, ориентируясь на скидки. Некоторые россияне подходят к подготовке основательно и действительно приобретают продукты задолго до праздника. Один из читателей поделился внушительным списком запасов: несколько пакетов гречки и макарон, сахар, мука, тушенка, горошек, ананасы и растительное масло.

Две банки горошка, банку резаных ананасов и три бутылки подсолнечного масла. "Как говорил персонаж Шукшина из "Калины красной": "Народ к празднику готов" шутливо прокомментировал свой ответ один из участников опроса

64% респондентов сообщили, что не делают покупки заранее и предпочитают закупаться непосредственно перед праздниками. Для части опрошенных сентябрь кажется слишком ранним сроком. Один из читателей написал, что в ноябре уже можно и подумать об этом. Другой рассказал, что обычно закупается примерно за полторы-две недели до Нового года, чтобы не попасть в предновогодний ажиотаж. При этом часть читателей старается экономить за счет акций.

Нашлись и те, кто в целом считает ранние закупки бессмысленными. По мнению одного из участников опроса, заранее можно купить только зеленый горошек.

Еще 3% участников выбрали вариант "другое". Среди комментариев были и те, кто вообще не планирует праздничные закупки. Один из читателей написал, что не празднует Новый год.

До Нового года остается несколько месяцев, но вопрос подготовки к праздникам уже становится актуальным. В Роскачестве ранее рекомендовали заранее покупать продукты с длительным сроком хранения, чтобы не столкнуться с возможным сезонным ростом цен.

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