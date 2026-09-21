Москва21 сен Вести.Зумеры чаще покупают продукты по мере необходимости и определяются с выбором уже в магазине, тогда как миллениалы предпочитают выбирать товары по списку и приобретать заранее. Об этом свидетельствуют результаты исследования программы лояльности "Х5 Клуб", с которыми ознакомился ТАСС.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

64% зумеров покупают продукты по мере необходимости, тогда как 45% миллениалов обычно закупаются на несколько дней вперед. Более половины зумеров (55%) определяются с покупками непосредственно в магазине, а среди миллениалов так поступают 10% говорится в сообщении

По данным опроса, состав товара в первую очередь проверяют 37% зумеров и 25% миллениалов, тогда как стоимость важнее для 45% представителей старшего поколения и 36% младшего.

Для ужина зумеры часто используют готовые блюда из магазина - такой вариант выбирают 27% против 20% миллениалов. Перекусу из того, что уже есть в холодильнике, отдают предпочтение 30% миллениалов и 9% зумеров. Фрукты и овощи для перекуса покупают 37% зумеров и 15% миллениалов. Чипсы и сухарики выбирают 35% представителей старшего поколения и 18% младшего.