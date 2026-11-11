Москва11 нояВести.Россияне стали чаще выбирать шоколадные плитки и конфеты вместо крекеров, вафель и восточных сладостей. Об этом свидетельствуют результаты исследования рынка кондитерских изделий, проведенного компанией ICMR (ранее "ГфК-Русь").
Конкурентное взаимодействие между категориями кондитерских изделий показывает, что шоколад начал "отыгрывать" потери в портфеле покупателей.говорится в материале
При этом отмечается, что шоколадные плитки показали падение на 3% за период январь-сентябрь 2026 года по сравнению с таким же периодом предыдущего года.
По данным исследователей, потребители меняют вкусовые привычки и переходят с мучных кондитерских изделий (вафель, крекеров) и восточных сладостей на шоколадную продукцию.
Одновременно растет интерес россиян к здоровому питанию. Согласно исследованию, 68% покупателей связывают здоровый образ жизни со сбалансированным рационом. К наиболее полезным сладостям из выпечки они относят овсяное и протеиновое печенье, а также хлебцы. Среди сахаристых изделий предпочтение отдают пастиле и зефиру.
Ранее были названы страны ЕС, которые снабжают Россию шоколадом на миллионы долларов.