Про санкции забыли: эти страны ЕС больше всех экспортируют шоколад в Россию Названы страны ЕС, которые снабжают Россию шоколадом на миллионы долларов

Москва12 окт Вести.Больше всех шоколада в Россию по итогам семи месяцев этого года поставили Германия, Бельгия, Италия, Польша, а также Турция, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные платформы ООН Comtrade и национальных статистических служб.

За январь-июль 2026 года около трети поставок шоколада в Россию обеспечила Германия – на $111,7 млн, что на 5% больше показателя годом ранее. Далее в пятерке расположились Бельгия ($48,3 млн), Италия ($31,5 млн) и Турция ($25,97 млн), а четвертое место неожиданно заняла Польша с $27,2 млн, вытеснив из пятерки Казахстан. Последний опустился на шестое место с показателем $19,3 млн. Всего Россия импортировала шоколада более чем на $333 млн.

Замкнули десятку крупнейших поставщиков Китай ($17,8 млн), Литва ($9,1 млн), Болгария ($8,8 млн), а также Испания и Армения – по $7,1 млн каждая.

Как отмечает агентство, в число крупных поставщиков шоколада в РФ исторически входит и Белоруссия. В 2021 году она занимала второе место с $38,3 млн, а по данным местных СМИ, свыше 90% белорусского шоколадного экспорта уходит именно в Россию. Однако в 2022 году страна закрыла торговую статистику, поэтому актуальных цифр по ней нет.

Сильнее всего за текущий год поставки в РФ нарастили Нидерланды – в 4,5 раза, до $1,3 млн, а также Литва (в 2,2 раза) и Малайзия (в 2 раза, до $1,04 млн). Больше всего сократила поставки Австрия – в 12,4 раза, до $553 тыс. с $6,9 млн, за ней следуют Греция (в 5,3 раза) и Швеция (в 2,3 раза).

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала этого года крупнейшим поставщиком шоколада в Россию стала Германия.