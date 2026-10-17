Россия стала крупнейшим экспортером товаров в Казахстан за 8 месяцев 2026 года

Россия стала лидером по поставкам товаров в Казахстан Россия стала крупнейшим экспортером товаров в Казахстан за 8 месяцев 2026 года

Москва17 окт Вести.Россия вышла на первое место среди стран, поставляющих товары в Казахстан, по итогам января-августа 2026 года. Импорт из РФ за этот период достиг 13,2 млрд долларов, сообщает министерство торговли и интеграции республики.

Россия, в свою очередь, занимает первое место среди стран – поставщиков товаров в Казахстан с объемом импорта 13,2 млрд долларов говорится в сообщении

Согласно данным ведомства, общий товарооборот двух стран за восемь месяцев составил 18,3 млрд долларов, что позволило России занять второе место среди торговых партнеров Казахстана. Впереди только Китай: его оборот с Казахстаном достиг 23,3 млрд долларов, или 22,7% всей внешней торговли республики. Замыкает тройку Италия (ключевой европейский покупатель казахстанской сырой нефти) с 11,8 млрд долларов. На эти три страны в сумме приходится больше половины внешнеторгового оборота Казахстана.

Ранее Казахстан ратифицировал протокол о продлении соглашения с РФ о поставках нефти и нефтепродуктов в республику.