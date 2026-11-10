Казахстан экспортирует в Россию порядка 8 тысяч тонн бензина в месяц

Казахстан направляет в Россию около 8 тысяч тонн бензина в месяц Казахстан экспортирует в Россию порядка 8 тысяч тонн бензина в месяц

Москва10 ноя Вести.Казахстан с лета 2026 года направляет в Россию около 8 тысяч тонн бензина ежемесячно. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов, его слова передает издание "Курсив".

По его словам, в планах поставок каждый месяц указывается возможность экспорта в РФ 10-15 тысяч тонн бензина.

Насколько я помню, порядка 8 тыс. тонн (поставляется бензина из Казахстана в Россию. - Прим. ред.) … Да, ежемесячно… с лета этого года… рассказал Аккенженов

Министр уточнил, что речь идет именно об автомобильном бензине, так как с обеспечением дизельным топливом у российской стороны никаких проблем нет.

Аккенженов пояснил, что конкретные объемы поставок регулируются исключительно коммерческими договоренностями между покупателями и продавцами. В соответствии с Предпринимательским кодексом Казахстана министерство энергетики не вмешивается в хозяйственные отношения участников рынка, заключил он.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин заявил, что дополнительный годовой объем импорта бензина из Казахстана может достигать 600 тысяч тонн.