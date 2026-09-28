Белоруссия в сентябре резко нарастила поставки своего бензина в Россию "Коммерсант": поставки белорусского бензина в РФ резко выросли в сентябре

Москва28 сен Вести.Объем поставок белорусского бензина в Россию резко вырос в сентябре и может составить порядка 205 тысяч тонн, то есть в 4,5 раза больше, чем в том же месяце прошлого года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли.

Как указывает издание, за девять месяцев 2026 года объем поставок бензина из Белоруссии в Россию может превысить 1,05 миллиона тонн, в то время как в первой половине прошлого года импорт был минимальным.

...По итогам сентября импорт может составить около 205 тыс. тонн. В сентябре 2025 года объем импорта белорусского бензина оценивался в 45 тыс. тонн говорится в сообщении со ссылкой на данные источника

Также Минск наращивает экспорт в Россию дизельного топлива: за сентябрь поставлено 246 тысяч тонн. Согласно информации источника, в январе –мае было отгружено 180 тысяч тонн дизтоплива, а в июне-августе – уже 361 тысячу тонн.

О предыдущем рекорде в импорте белорусского бензина в Россию СМИ писали в июле. За период с 1 по 25 июня 2026 года импорт белорусского топлива в РФ достиг 141 тысячи тонн.