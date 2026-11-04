Казахстан ожидает ответа РФ на предложение о возвращении к поставкам по "Дружбе"

Казахстан запросил у РФ разрешение на возобновление экспорта нефти по "Дружбе" Казахстан ожидает ответа РФ на предложение о возвращении к поставкам по "Дружбе"

Москва4 ноя Вести.Казахстан ожидает ответа России на запрос о возобновлении экспорта нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве.

Он отметил, что официальный запрос был адресован им лично.

Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления. У нас техническая возможность такая есть, ожидаем ответ от российской стороны сказал министр

В апреле вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что с 1 мая поставки казахстанской нефти в Германию будут перенаправлены в обход нефтепровода "Дружба" по техническим причинам.