Путин: 96% расчетов между РФ и Казахстаном осуществляются в нацвалютах

Путин раскрыл долю расчетов России и Казахстана в нацвалютах Путин: 96% расчетов между РФ и Казахстаном осуществляются в нацвалютах

Москва25 ноя Вести.Объем расчетов в национальных валютах между Россией и Казахстаном достиг 96%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.

В национальных валютах осуществляются расчеты, тоже уже объем большой, 90 с лишним процентов, 96, по моему сказал он

Путин также отметил, что с обеих сторон активно работает межправительственная комиссия. По его словам, взаимодействие движется хорошими темпами и находится на высоком уровне, а регулярные встречи лидеров придают процессу дополнительную динамику.

Ранее в ходе встречи Путин отметил, что Москва и Астана нарастили товарооборот почти до $30 млрд.