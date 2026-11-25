Москва25 нояВести.Объем расчетов в национальных валютах между Россией и Казахстаном достиг 96%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым.
В национальных валютах осуществляются расчеты, тоже уже объем большой, 90 с лишним процентов, 96, по моемусказал он
Путин также отметил, что с обеих сторон активно работает межправительственная комиссия. По его словам, взаимодействие движется хорошими темпами и находится на высоком уровне, а регулярные встречи лидеров придают процессу дополнительную динамику.
Ранее в ходе встречи Путин отметил, что Москва и Астана нарастили товарооборот почти до $30 млрд.