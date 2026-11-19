Путин: товарооборот России со странами АСЕАН вырос на 60%

Путин завил о значительном увеличении товарооборота России со странами АСЕАН Путин: товарооборот России со странами АСЕАН вырос на 60%

Москва19 ноя Вести.Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что товарооборот РФ со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вырос на 60%. Об этом глава российского государства заявил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

С государствами АСЕАН совокупный товарооборот России за последние десять лет увеличился почти на 60% сказал российский лидер

Ранее Владимир Путин выразил надежду на большую потенциальную пользу, которую принесет грядущая трехсторонняя встреча на полях саммита АТЭС с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.