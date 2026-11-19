Москва19 нояВести.Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что товарооборот РФ со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вырос на 60%. Об этом глава российского государства заявил на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
С государствами АСЕАН совокупный товарооборот России за последние десять лет увеличился почти на 60%сказал российский лидер
Ранее Владимир Путин выразил надежду на большую потенциальную пользу, которую принесет грядущая трехсторонняя встреча на полях саммита АТЭС с председателем КНР Си Цзиньпином и американским лидером Дональдом Трампом.