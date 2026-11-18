Путин: безвизовый режим позитивно влияет на рост взаимного турпотока РФ и КНР

Туристический поток между РФ и Китаем растет благодаря безвизу, отметил Путин Путин: безвизовый режим позитивно влияет на рост взаимного турпотока РФ и КНР

Москва18 ноя Вести.Туристический поток между Россией и Китаем растет благодаря безвизовому режиму, введенному по инициативе Пекина. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на российско-китайских переговорах в ходе саммита АТЭС.

Взаимный турпоток после введения безвиза увеличился сразу на 43%, подчеркнул российский лидер.

Развивается и транспортная связанность, активизировано сотрудничество в гуманитарных сферах, и этому способствует, безусловно, практика безвизового режима, введенного по вашей инициативе. Турпоток увеличился на 43% сразу сказал Путин

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Москва заинтересована в переговорах по введению постоянного механизма безвизовых обменов с Китаем.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проходит 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.