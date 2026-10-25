Москва25 октВести.Благодаря действию безвизового режима туристический поток между Россией и Китаем увеличился в полтора раза. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Результаты уже, в принципе, впечатляющие. В полтора раза увеличился туристический поток. Он взаимныйсказал Чернышенко
Ранее посол России в Китае Игорь Моргулов сообщил, что поток российских туристов в КНР значительно вырос в первой половине текущего года – страну посетили 1,6 млн россиян.