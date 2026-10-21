МИД: Россия заинтересована в постоянном безвизовом режиме с Китаем МИД: Россия намерена обсудить вопрос о постоянном безвизовом режиме с КНР

Москва21 окт Вести.Россия заинтересована в переговорах по введению постоянного механизма безвизовых обменов с Китаем, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко в интервью "Известиям".

У нас принято решение продлить безвизовый режим на следующий год. Был соответствующий указ президента [Владимира Путина] в ответ на то, что наши китайские друзья предприняли​​​. Пока мы идем по пути ежегодного продления. Но одновременно мы уже говорили о том, что мы заинтересованы в переговорах по постоянному механизму безвизовых обменов приводят "Известия" слова Руденко

Китай с 15 сентября 2025 года ввел для россиян безвизовый режим, Россия ответила такой же мерой в отношении граждан Китая.