Минтранс готовит предложения о возможности для россиян ездить в Китай на машине Минтранс рассматривает возможность поездок россиян в Китай на личном транспорте

Москва20 ноя Вести.Министерство транспорта РФ занимается проработкой вопроса, связанного с возможностью для россиян ездить в Китай на личных автомобилях, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Ядров.

О том, что представители Минтранса и Министерства внутренних дел России обсуждают с китайской стороной признание водительских прав для индивидуальных поездок на легковых автомобилях, ряд СМИ написал весной 2025 года.

Этот вопрос находится в проработке сообщил агентству Ядров в кулуарах форума "Транспорт России"

Китай объявил о введении безвизового режима для россиян в сентябре 2025 года, недавно он был продлен до конца 2027 года. Граждане РФ смогут находиться в Китае без визы до 30 дней с целями туризма и бизнеса.

Президент России Путин назвал это решение властей КНР "добрым жестом" и заверил, что поступит аналогичным образом.