Путин заявил, что АТР стал локомотивом глобального развития Путин: Азиатско-Тихоокеанский регион стал локомотивом глобального развития

Москва19 ноя Вести.Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) стал одним из локомотивов мирового развития. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании лидеров экономик форума АТЭС в Шэньчжэне.

По словам главы государства, регион демонстрирует позитивную динамику.

Можно с удовлетворением констатировать, что Азиатско-Тихоокеанский регион стал одним из локомотивов глобального развития сказал Путин

Накануне глава государства подчеркнул, что АТР стал центром глобальной экономики. Он добавил, что в регион стекается более 60% мировых прямых иностранных инвестиций.