Лавров: товарооборот между РФ и АСЕАН вырос за 10 лет на 58%

Лавров сообщил о росте товарооборота между Россией и АСЕАН Лавров: товарооборот между РФ и АСЕАН вырос за 10 лет на 58%

Москва3 ноя Вести.Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за последнее десятилетие увеличили товарооборот на 58%. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе встречи министров иностранных дел и министров торговли экономик форума АТЭС Лавров также указал на рост отгрузок энергоресурсов на 85%, удобрений – на 36%, сельхозпродукции – в 50 раз.

С АСЕАН за 10 лет товарооборот вырос на 58%, в том числе российский экспорт – на 44% сказал российский министр

Ранее Лавров назвал заявления о международной изоляции России ложными, приведя в пример широкое участие Москвы в работе международных объединений и постоянные переговоры с партнерами.