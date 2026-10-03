Россия расширяет номенклатуру товаров в торговле с ОАЭ Министр Слепнев: номенклатура товаров в торговле с ОАЭ расширяется

Москва3 окт Вести.Торговые отношения РФ и ОАЭ расширяются. По результатам прошлого года отмечается рост торговли на 15%, заявил ИС "Вести" министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

6 октября вступает в силу соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами.

В 2025 году мы видим рост нашей торговли на 15%, номенклатура поставляемых товаров расширяется. Вопрос поставок медицинского оборудования, продовольственных товаров — это действительно серьезно. Мы рассчитываем на хорошее развитие отношений. Эмираты активно сейчас развивают IT-направление во всех его компонентах. Мы рассчитываем, что и здесь соглашение позволит активнее развивать сотрудничество сказал министр

На данный момент, заметил он, ОАЭ проводят активную политику по заключению соглашений, реализуя планы стать экономическим узлом в ближневосточном регионе.