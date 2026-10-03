Москва3 октВести.Торговые отношения РФ и ОАЭ расширяются. По результатам прошлого года отмечается рост торговли на 15%, заявил ИС "Вести" министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.
6 октября вступает в силу соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Объединенными Арабскими Эмиратами.
В 2025 году мы видим рост нашей торговли на 15%, номенклатура поставляемых товаров расширяется. Вопрос поставок медицинского оборудования, продовольственных товаров — это действительно серьезно. Мы рассчитываем на хорошее развитие отношений. Эмираты активно сейчас развивают IT-направление во всех его компонентах. Мы рассчитываем, что и здесь соглашение позволит активнее развивать сотрудничествосказал министр
На данный момент, заметил он, ОАЭ проводят активную политику по заключению соглашений, реализуя планы стать экономическим узлом в ближневосточном регионе.
Могу сказать, что наш бизнес уже сегодня активно пользуется этими возможностями. За последние пять лет наша торговля выросла в 2,5 раза, а экспорт - почти что в три раза. Сегодня мы выходим в равную конкуренцию и по позициям, что в фокусе наших договоренностей. У нас серьезная форма, хорошие силы, и мы вполне в состоянии в условиях равной конкуренции предлагать лучшие условияподчеркнул он