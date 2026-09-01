Аль-Кетби: членство в БРИКС открывает новые возможности сотрудничества с Россией

Дипломат ОАЭ рассказал о преимуществах участия страны в БРИКС Аль-Кетби: членство в БРИКС открывает новые возможности сотрудничества с Россией

Москва1 сен Вести.Участие Объединенных Арабских Эмиратов в БРИКС создает дополнительные возможности для взаимодействия с Россией и другими государствами объединения в сфере защиты окружающей среды, климата и устойчивого развития. Об этом заявил заместитель посла ОАЭ в РФ Ахмед Аль-Кетби, его слова приводит РИА Новости.

Членство ОАЭ в группе БРИКС предоставляет дополнительную платформу для сотрудничества с такими странами, как Россия, по вопросам климата, устойчивого развития и охраны природы отметил Аль-Кетби, выступая на международном форуме "День сокола"

Он также рассказал, что представители ОАЭ уже участвовали в проходивших в России мероприятиях БРИКС, посвященных климатической и экологической повестке.

По словам дипломата, особую ценность для объединения представляет сочетание экологических целей ОАЭ, накопленного страной практического опыта и возможностей для воплощения инициатив в конкретные совместные проекты.

Аль-Кетби принял участие в тематической сессии "От соколов и дроф — к устойчивости природы: история ОАЭ в сохранении окружающей среды".

Международный форум "День сокола" состоялся во Владивостоке в первый день Восточного экономического форума, который проходит до 4 сентября.

Ранее стало известно, что не связанный с нефтью объем торговли Объединенных Арабских Эмиратов с государствами БРИКС превысил 312 млрд долларов по итогам 2025 года.