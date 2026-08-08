Ненефтяной товарооборот ОАЭ со странами БРИКС превысил $312 млрд в 2025 году

Ненефтяной товарооборот ОАЭ со странами БРИКС за год вырос на 28,5% Ненефтяной товарооборот ОАЭ со странами БРИКС превысил $312 млрд в 2025 году

Москва8 авг Вести.Не связанный с нефтью объем торговли Объединенных Арабских Эмиратов с государствами БРИКС превысил 312 млрд долларов по итогам 2025 года. Рост за год составил 28,5%, заявил министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед аз-Зейуди на своей странице в соцсети X.

Объем ненефтяной торговли ОАЭ со странами БРИКС в 2025 году превысил 312 миллиардов долларов, увеличившись на 28,5% в годовом исчислении и составив 31% от общего объема нашей ненефтяной торговли говорится в публикации

Он добавил, что на страны БРИКС приходится 34% импорта ОАЭ, 23% ненефтяного экспорта и 28% реэкспорта.

Министр подчеркнул, что Абу-Даби рассматривает БРИКС как важнейшую платформу для экономического сотрудничества. Эту приверженность, по его словам, демонстрирует в том числе участие страны во встрече министров торговли в Джайпуре в 2026 году.