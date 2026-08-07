Bloomberg: ADNOC потратила 1,3 млрд долларов на танкеры после выхода ОАЭ из ОПЕК

ADNOC потратила $1,3 млрд на расширение флота танкеров после выхода ОАЭ из ОПЕК Bloomberg: ADNOC потратила 1,3 млрд долларов на танкеры после выхода ОАЭ из ОПЕК

Москва7 авг Вести.Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC), которая является крупнейшим производителем нефти в ОАЭ, потратила 1,3 млрд долларов на покупку новых танкеров после выхода страны из ОПЕК. Об этом пишет Bloomberg.

Крупнейший производитель нефти в ОАЭ потратил 1,3 млрд долларов на расширение своего танкерного флота, чтобы извлечь выгоду из резкого увеличения экспорта нефти после выхода страны из ОПЕК и увеличения поставок через спорный Ормузский пролив говорится в публикации

По данным агентства, ADNOC почти удвоил число больших нефтеналивных танкеров, которые способны перевозить около 2 млн баррелей нефти – таких было восемь, а стало 14. Также компания купила пять судов для транспортировки такого топлива, как пропан.