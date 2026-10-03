ОАЭ могут быть интегрированы в проект транспортного коридора "Север-Юг" Министр Слепцов допустил включение ОАЭ в проект коридора "Север-Юг"

Москва3 окт Вести.Объединенные Арабские Эмираты могут быть включены в международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг"; такая инициатива обсуждается, заявил ИС "Вести" министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Самая крупная инициатива - это интеграция Объединенных Эмиратов в философию транспортного экономического коридора "Север-Юг", который мы последовательно развиваем. Не так давно вступило в силу соглашение с Ираном, у нас сейчас идут переговоры с Индией, с Пакистаном готовится переговорный процесс. Безусловно, все это в комплексе предусматривает использование широких логистических и торговых возможностей Эмиратов, как одного из ярких центров региона сказал он

Министр также отметил, что Россия оценивает те договоренности, которые достигнуты на двустороннем уровне между государствами-членами Евразийского союза и Эмиратами. По его словам, все эти проекты идут в развитие ранее достигнутых договоренностей.

С 6 октября 2026 года Евразийский экономический союз и ОАЭ запускают зону свободной торговли. Цель соглашения — льготный режим торговли, снижение или полная отмена ввозных таможенных пошлин для ключевых категорий товаров, упрощение административных процедур.

Ожидается, что после начала действия соглашения товарооборот между ЕАЭС и ОАЭ может вырасти как минимум на 5–6 млрд долларов в год.