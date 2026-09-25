Слепнев: с Индией в рамках ЕАЭС обсуждается снижение пошлин и тарифных барьеров

Слепнев рассказал о нерешенных вопросах в переговорах с Индией в рамках ЕАЭС Слепнев: с Индией в рамках ЕАЭС обсуждается снижение пошлин и тарифных барьеров

Москва25 сен Вести.В переговорах с Индией в рамках Евразийского экономического союза остаются вопросы, связанные со снижением пошлин и устранением тарифных барьеров. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Агафоновой рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Впрочем, он не стал называть эти вопросы "камнями преткновения". По словам министра, экономики стран ЕАЭС и Индии комплементарны, а заключение соглашения способно увеличить взаимную торговлю в ненефтегазовом секторе примерно на 10 миллиардов долларов.

Я бы не назвал камни преткновения. Есть задачи, которые мы решаем сегодня сказал министр

Слепнев подчеркнул, что сейчас в центре переговоров находятся "самые корневые вопросы" – снижение пошлин и устранение тарифных барьеров. При этом, по словам министра, чувствительные товары есть для обеих сторон.

У нас достаточный арсенал инструментов, чтобы достичь договоренности при наличии политической воли по всем этим развилкам заявил он

Слепнев также отметил необходимость дальнейшей диверсификации торговых связей стран ЕАЭС и расширения кооперации с Индией, Индонезией и другими странами. По его словам, это позволит повысить устойчивость внешней торговли и создать дополнительные возможности для бизнеса.